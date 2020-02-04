Защитник «Спартака» Илья Кутепов высказался в отношении перехода нападающего Федора Смолова из «Локомотива» в «Сельту». По его словам, он бы не сменил «Спартак» на этот испанский клуб.

— Это решение Феди, его карьера. Только он будет нести за неё ответственность, — приводит слова Кутепова «Российская газета». - У каждого свои амбиции, цели. Но я бы, наверное, вряд ли поехал туда, потому что нахожусь в клубе, который лучше. При всем уважении к «Сельте». Понятно, Испания, сильный чемпионат. Но я считаю, что «Спартак» в данном случае ничуть не хуже. Можно и здесь играть и прогрессировать. Но опять же, слишком много сопутствующих факторов, влияющих на решение. Влияют семья, родные, близкие. Смолов, наверное, решил все эти вопросы. Я доволен тем, что сейчас есть. Пока в «Спартаке» все устраивает.