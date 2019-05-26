Курбан Бердыев: "Такие легионеры, как Каборе и Перейра, достойны уважения"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев после поражения от "Краснодара" (0:1) в матче 30-го тура РПЛ заявил, что результат встречи закономерен. Также он прокомментировал моменты, ко-гда прощался с Каборе и Перейрой во время их замен.

– Я думаю, проиграли более классной команде, – отметил Бердыев. – Результат закономерен, мы допускали невынужденные ошибки, которые предопределили ход игры.

– 11 место – максимум "Рубина"?

– Нет, я думаю, могли быть выше, но роли не играет, заняли бы мы на 1 место выше или ниже. Могли быть лучше, но существенные потери в составе, ограниченная скамейка сыграли свою роль. Мы играли без центрального нападающего фактически. А с "Краснодаром" травма Камбо-лова существенно изменила наши действия, повлияла на игру. Характер травмы пока неизвестен.

– Вы допускаете, что останетесь в "Рубине"?

– Естественно.

– Вы трогательно попрощались с игроками "Краснодара". Лично знакомы?

– Нет, лично не знаком, но то удовольствие, которое они доставляли своей игрой на протяжении многих лет, заслуживает уважения. Если бы таких легионеров было в нашей стране больше, это могло бы в том числе и сборной.​ (Екатерина Потапова)