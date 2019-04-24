Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев после ничьей с "Уфой" в матче 25-го тура премьер-лиги (1:1) заявил, что знает, в чем команда допустила ошибки.

- Первый тайм мы сыграли неважно. Переволновались. Думаю, что результат закономерен.



- Команда не может выиграть восемь матчей. Есть понимание, как выходить из ситуации?



- Паники нет. Мы понимаем в чем наши ошибки. Сейчас не знаем, что с Бухаровым. Если выпадет, то будет проблема.



- Кузьмин сегодня отвечал за стандарты?



- Да. То, что делал Кафанов, сейчас делает Олег. Достаточно неплохо. (Артур Еникеев).

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