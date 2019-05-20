Курбан Бердыев: "Матч с "Краснодаром" будет для "Рубина" принципиальным"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев после ничьей в матче 29-го тура премьер-лиги против "Анжи" (0:0) заявил, что заключительный матч чемпионата России с "Краснодаром" будет для его команды принципиальным.

- Волнение и исполнительское мастерство помешали сегодня забить, но к ребятам нет претензий, - сказал Бердыев в эфире канала "Матч Премьер". - "Анжи" грамотно оборонялся, поэтому ничья закономерна. Стандарты? Работает Олег Кузьмин, моменты были, но мы их не реализовали. Олег прогрессирует.

Матч с "Краснодаром" повлияет на расклад в тройке? Это будет для нас принципиальная игра.

"Рубин" занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков.

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