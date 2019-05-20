Курбан Бердыев: "Было предложение из сборной России"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев подвел итоги матча 29-го тура премьер-лиги с "Анжи" (0:0) и рассказал о предложении возглавить сборную России.

- "Анжи" неплохо обороняется, что они и продемонстрировали сегодня. Если бы реализовали свои моменты, то игра бы раскрылась, - сказал Бердыев.

- Хотелось бы чтобы вы остались здесь, но если по каким-то причинам не получится, то хотелось бы, чтобы вы возглавили сборную. Как вы на это смотрите?

- Никак (улыбается).

- Вы не хотите возглавить сборную?

- Я же говорил, что было предложение из сборной. Я согласился, но выбрали Черчесова. Он хорошо работает. Справляется. Работать в сборной для каждого тренера – дело чести. (Артур Еникеев)

"Рубин" занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков.

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