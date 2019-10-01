Кураньи расскажет Тедеско о русской душе, если тренер возглавит «Спартак»
1 октября 2019, 09:35
Бывший форвард «Динамо» Кевин Кураньи в интервью «СЭ» прокомментировал новость о том, что Доменико Тедеско может стать главным тренером «Спартака». Кураньи и Тедеско вместе работали в «Шальке».
— Я слышал разговоры о возможном переезде Тедеско в Россию, но пока не знаю, зайдет ли дело так далеко, — сказал Кураньи. — Если все же немецкий тренер возглавит спартаковцев, тогда, конечно, пару вещей подскажу. От футбольных моментов и особенностей российского чемпионата до бытовых вопросов. Например, где лучше всего поселиться. Не забуду упомянуть и о русской душе. (Константин Алексеев)
Полностью интервью Кевина Кураньи — здесь.
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