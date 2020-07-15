Кулаков отобрал рекорд «Урала» у тренера «Сочи»
15 июля 2020, 16:22
Матч 29-го тура РПЛ против «Арсенала» стал для Дениса Кулакова 142-м в составе «Урала» в чемпионате России. Украинский защитник, выступающий в Екатеринбурге с 2015 года, обогнал нынешнего главного тренера «Сочи» Владимира Федотова, игравшего за «Уралмаш» с 1992 по 1996 год. (Кирилл Бурдаков)
Лидеры «Урала» по матчам в премьер-лиге:
|
Игрок
|
Годы
|
Матчи
|
Голы
|
Денис Кулаков
|
2015-н.в.
|
142
|
1
|
Владимир Федотов
|
1992-1996
|
141
|
6
|
Радик Ямлиханов
|
1992-1996
|
138
|
10
|
Игорь Ханкеев
|
1992-1996
|
137
|
32
|
Владимир Блужин
|
1992-1996
|
125
|
10
|
Артем Фидлер
|
2013-н.в.
|
115
|
1
|
Александр Данцев
|
2013-2019
|
112
|
0
|
Роман Емельянов
|
2014-н.в.
|
111
|
1
|
Сергей Передня
|
1993-1996
|
105
|
16
|
Алексей Юшков
|
1992-1995
|
104
|
1
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