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Кулаков отобрал рекорд «Урала» у тренера «Сочи»

15 июля 2020, 16:22
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Матч 29-го тура РПЛ против «Арсенала» стал для Дениса Кулакова 142-м в составе «Урала» в чемпионате России. Украинский защитник, выступающий в Екатеринбурге с 2015 года, обогнал нынешнего главного тренера «Сочи» Владимира Федотова, игравшего за «Уралмаш» с 1992 по 1996 год. (Кирилл Бурдаков)

Лидеры «Урала» по матчам в премьер-лиге:

Игрок

Годы

Матчи

Голы

Денис Кулаков

2015-н.в.

142

1

Владимир Федотов

1992-1996

141

6

Радик Ямлиханов

1992-1996

138

10

Игорь Ханкеев

1992-1996

137

32

Владимир Блужин

1992-1996

125

10

Артем Фидлер

2013-н.в.

115

1

Александр Данцев

2013-2019

112

0

Роман Емельянов

2014-н.в.

111

1

Сергей Передня

1993-1996

105

16

Алексей Юшков

1992-1995

104

1
Урал — Арсенал Т

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