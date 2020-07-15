Кулаков отобрал рекорд «Урала» у тренера «Сочи»

Матч 29-го тура РПЛ против «Арсенала» стал для Дениса Кулакова 142-м в составе «Урала» в чемпионате России. Украинский защитник, выступающий в Екатеринбурге с 2015 года, обогнал нынешнего главного тренера «Сочи» Владимира Федотова, игравшего за «Уралмаш» с 1992 по 1996 год. (Кирилл Бурдаков)

Лидеры «Урала» по матчам в премьер-лиге: