Кудряшов стал партнером Таски в "Истанбуле"

Как стало известно "СЭ", защитник сборной России Федор Кудряшов продолжит карьеру в турецком клубе "Истанбул Башакшехир". Соглашение рассчитано на полгода с возможностью продления еще на два года.
Ранее интерес к 31-летнмему игроку проявлял "Фенербахче", в составе которого выступает другой игрок сборной России Роман Нойштедтер.
Напомним, что Кудряшов покинул "Рубин" – клуб разорвал с ним контракт.
В этом сезоне в премьер-лиге Кудряшов провел 9 матчей.
Добавим, что за "Истанбул" выступает бывший защитник "Спартака" Сердар Таски.
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