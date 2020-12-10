Кучаев перенес операцию на колено
Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев перенес операцию, сообщается на официальном сайте клуба.
Операция, которую провели в Германии, связана с повреждением мениска левого коленного сустава. О сроках возвращения хавбека в общую группу будет сообщено дополнительно.
В текущем сезоне Кучаев провел 19 матчей за ЦСКА, в которых забил 6 голов и сделал 5 результативных передач.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/konstantin-kuchaev-prooperirovan/
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