Кучаев не считает, что у ЦСКА был кризис

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев не согласен с мнением о том, что команда пережила кризис.

— Не думаю, что был какой-то кризис, — цитируют Кучаева «РИА Новости». — Да, были не очень удачные игры, в каких-то моментах не везло, но с такой ситуацией рано или поздно сталкивается любая команда. Поэтому никто не паниковал, продолжали спокойно работать, верили, что результат придет. Давление? Это неотъемлемая часть спорта, никаких проблем нет. Тем более болельщики ЦСКА известны тем, что поддерживают нас всегда, в том числе и в трудные минуты. И эту поддержку мы всегда чувствуем, за что очень благодарны.

21-летний Константин Кучаев в текущем сезоне провел 19 матчей за ЦСКА и сделал один результативный пас.

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