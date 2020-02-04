Кубок Париматч Премьер: результаты матчей

. В турнире принимают участие три команды из России и одна из Сербии —

«Спартак»

,

«Локомотив»

,

«Ростов»

и

«Партизан»

.

Во вторник, 4 февраля, в Дохе пройдет очередной игровой день Кубка Париматч Премьер