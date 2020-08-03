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«Кто-то раздувает миф, что у нас непростые отношения с Дюковым». Прядкин — о слухах о конфликте с президентом РФС

3 августа 2020, 15:32
Сергей Прядкин и Александр Дюков. Фото Алексей Иванов., "СЭ"
Сергей Прядкин и Александр Дюков. Фото Алексей Иванов., "СЭ"
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Президент РПЛ Сергей Прядкин в интервью «СЭ» рассказал о том, какие у него отношения с главой РФС Александром Дюковым.

— Кто-то раздувает миф, что у нас непростые отношения с Александром Валерьевичем. У нас замечательные отношения — как личные, так и рабочие! И всегда были, — заявил Прядкин.

— А как же ситуация с вашими досрочными перевыборами, которые он отменил?

— Так сложилось. Мы ее проехали. Не хочу говорить на эту тему, но это точно не было связано с нашими отношениями. Более того, еще до тех первых выборов он сразу сказал, что поддержит мою кандидатуру. (Игорь Рабинер)

Полностью интервью Сергея Прядкина читайте здесь

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