Президент РПЛ Сергей Прядкин в интервью «СЭ» рассказал о том, какие у него отношения с главой РФС Александром Дюковым.

— Кто-то раздувает миф, что у нас непростые отношения с Александром Валерьевичем. У нас замечательные отношения — как личные, так и рабочие! И всегда были, — заявил Прядкин.

— А как же ситуация с вашими досрочными перевыборами, которые он отменил?

— Так сложилось. Мы ее проехали. Не хочу говорить на эту тему, но это точно не было связано с нашими отношениями. Более того, еще до тех первых выборов он сразу сказал, что поддержит мою кандидатуру. (Игорь Рабинер)

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