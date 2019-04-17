Кто перед кем извинился после драки в кафе? Диалог Кокорина и Гайсина

Во время очередного заседания Пресненского суда Москвы состоялся диалог между форвардом "Зенита" Александром Кокориным и гендиректором ФГУП "НАМИ" Сергеем Гайсиным.

- Вы сказали, что никто извинений не приносил, - сказал Кокорин.

- Я сказал, что приносил, - ответил Гайсин.

- Простите меня, я не так услышал. Ранее вы заявляли, что Пак принес извинения нашей компании. А сейчас говорили, что никто вам извинения не приносил, - сказал Кокорин.

(Александр Рогулев)

Напомним, Кокорин вместе с хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live