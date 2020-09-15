«Кто напишет про Глушакова — тот лох». Первый пост футболистки ЦСКА после дерби со «Спартаком»
15 сентября 2020, 21:54
Футболистка ЦСКА Ксения Коваленко, которая посетила матч 7-го тура между красно-синими и «Спартаком» (3:1) в обществе бывшего капитана красно-белых Дениса Глушакова, опубликовала новый пост в Instagram.
«Кто напишет про Глушакова — тот лох», — прокомментировала она свое фото.
Отношений пара больше не скрывает: они целовались прямо на трибуне.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 7-й тур. ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
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