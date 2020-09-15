Футболистка ЦСКА Ксения Коваленко, которая посетила матч 7-го тура между красно-синими и «Спартаком» (3:1) в обществе бывшего капитана красно-белых Дениса Глушакова, опубликовала новый пост в Instagram.

«Кто напишет про Глушакова — тот лох», — прокомментировала она свое фото.

Отношений пара больше не скрывает: они целовались прямо на трибуне.