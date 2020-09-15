РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Кто напишет про Глушакова — тот лох». Первый пост футболистки ЦСКА после дерби со «Спартаком»

15 сентября 2020, 21:54
Ксения Коваленко.
Ксения Коваленко.
Теги:

Футболистка ЦСКА Ксения Коваленко, которая посетила матч 7-го тура между красно-синими и «Спартаком» (3:1) в обществе бывшего капитана красно-белых Дениса Глушакова, опубликовала новый пост в Instagram.

«Кто напишет про Глушакова — тот лох», — прокомментировала она свое фото.

Отношений пара больше не скрывает: они целовались прямо на трибуне.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
122
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 7-й тур. ЦСКА — «Спартак» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир