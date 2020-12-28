Кто из арбитров будет работать в РПЛ в 2021 году? Списки судей для всех лиг составят в январе

Судьба 42-летнего ассистента судьи Владислава Назарова, который перестал работать на играх РПЛ после матча 29-го тура чемпионата России-2019/20 «Спартак» — «Ахмат» (3:0), определится в январе.

«Решение о том, какие арбитры будут работать во второй части сезона в РПЛ, ФНЛ и ПФЛ, будет принято в начале следующего года. При составлении списков судейский комитет будет опираться не на отдельные решения арбитров, а на результаты их работы в первой части сезона», — сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

Тогда же, по всей видимости, станет известно, вернутся ли в премьер-лигу Владислав Безбородов и Михаил Вилков.

Проблемы у Назарова поначалу возникли после того, как он проявил излишние эмоции, узнав о решении видеоарбитров. В первом тайме он зафиксировал положение «вне игры» у спартаковца Самюэля Жиго, в результате был отменен гол Эсекиэля Понсе. Режиссер телетрансляции показал крупным планом ассистента судьи, когда тот отреагировал на решение ВАР. Владислав сделал небольшое движение левой рукой, выразив удовлетворение, когда стало понятно, что он вынес верный вердикт.

С сентября Назаров работал только на матчах первой лиги. Есть вероятность, что в 2021 году он либо продолжит судить встречи ФНЛ, либо вообще завершит карьеру. (Александр Бобров)