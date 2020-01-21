Кто главный профессионал в «Спартаке»? Отвечает Крал

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал в интервью «СЭ» назвал самого профессионального игрока в команде.

— Зоба, — отметил чех. — Очень ответственно относится к тренировкам! Прямо как я. (Смеется) Кто еще? Всегда выделяется старанием Баду. Никогда нет вопросов к Гусу и Джордану. В целом никто не халтурит. Новый тренер это всегда дополнительная мотивация показать себя.

— С кем общаетесь чаще всего?

— У нас сформировалась компания из тех, кто пришел летом — Гус Тил, Джордан Ларрсон, Андре Шюррле, Малколм Баду. Но скоро подтяну русский, потому что с чешским они похожи, и стану больше общаться с русскими ребятами.

Алекс Крал — об интересе «Ньюкасла», своей роли в «Спартаке» и битве с ЦСКА и «Зенитом» в Кубке