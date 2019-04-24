Нападающий "Зенита" Артем Дзюба забил девятый гол в ворота "Динамо" (2:0) в чемпионатах России.
Бело-голубые являются вторым любимым клиентом форварда после "Краснодара", который он огорчил 10 раз. Чаще капитана сборной России во встречах с "Динамо" отличались Александр Кержаков (14 раз), Дмитрий Лоськов (12) и Дмитрий Кириченко (11). (Кирилл Бурдаков)
Клубы, которым Артем Дзюба забил больше пяти голов в чемпионате
|
Клуб
|
Матчи
|
Голы
|
Ср.
|
Краснодар
|
16
|
10
|
0,63
|
Динамо
|
23
|
9
|
0,39
|
Урал
|
11
|
7
|
0,64
|
Кр.Советов
|
15
|
7
|
0,47
|
Анжи
|
16
|
7
|
0,44
|
Томь
|
10
|
6
|
0,60
|
Рубин
|
21
|
6
|
0,29