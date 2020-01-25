«Крылья Советов» в Турции обыграли «Богемианс 1905»

«Крылья Советов» в товарищеском матче обыграли «Богемианс 1905» со счетом 4:3. Матч с чешской команды проходил на сборах в Турции.

Товарищеские матчи. Клубы

«Крылья Советов» (Россия) — «Богемианс 1905» (Чехия) — 4:3 (3:0)

Голы: Зиньковский, 2 (1:0). Антон, 9 (2:0). Полуяхтов, 45 (3:0). Пулькраб, 58 (3:1). Новак, 67 (3:2). Нечас, 74 (3:3). Гынсарь, 80 (4:3).

«Крылья Советов»: Овсянников (Рыжиков, 46), Полуяхтов (Анюков, 46), Чернов (Бурлак, 46), Карпов (Лысцов, 46), Гацкан (Тимофеев, 46), Комбаров (Мияйлович, 46), Кабутов (Якуба, 46), Антон (Терехов, 46), Зиньковский (Соболев, 46), Иванов (Инджия, 46. Гынсарь, 70), Радонич (Атанасиадис, 46).