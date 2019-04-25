"Урал" вышел вперед в матче 25-го тура премьер-лиги против "Крыльев Советов". На 60-й минуте пенальти реализовал хавбек Отман Эль-Кабир. Одиннадцатиметровый был назначен за фол защитника Тараса Бурлака на полузащитнике Андрее Егорычеве.
📊 Отман Эль Кабир записывает на свой счёт 8-е очко по системе гол+пас(3+5).
📺 #КрыльяУрал на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/7AhUqatvSLhttps://t.co/W48wWiKaIP
– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 25 апреля 2019 г.
📊 Отман Эль Кабир записывает на свой счёт 8-е очко по системе гол+пас(3+5).
📺 #КрыльяУрал на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/7AhUqatvSLhttps://t.co/W48wWiKaIP
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