«Крылья Советов» — «Тамбов»: за что назначен пенальти в ворота гостей?
28 сентября 2019, 16:07
На 71-й минуте матча 11-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Тамбов» (2:0) при счете 0:0 арбитр Сергей Иванов назначил 11-метровый удар в ворота гостей. Решение судьи следует признать ошибочным — ни на одном из двух повторов не видно, что тамбовский защитник Таказов нарушил правила в борьбе с Канунниковым. Наоборот, в том эпизоде нападающий самарцев ударил соперника ногой по ноге. Получается, Канунникову удалось обмануть рефери и заработать очень важный пенальти. (Александр Бобров)
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Как закончится матч 11-го тура РПЛ «Локомотив» — «Зенит»?
Победой «Локомотива»
32.1%
Результативной ничьей
29.2%
Нулевой ничьей
5.6%
Победой «Зенита»
33.1%
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи