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«Крылья Советов» — «Тамбов»: видео всех голов матча

28 сентября 2019, 16:04
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«Крылья Советов» обыграли «Тамбов» в домашнем матче 11-го тура РПЛ (2:0). Счет в матче с пенальти на 73 минуте открыл нападающий Александр Соболев, а уже через минуту Максим Канунников удвоил преимущество волжан.

Гол Соболева

Гол Канунникова

Результаты опроса

проголосовало: 9532
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Как закончится матч 11-го тура РПЛ «Локомотив» — «Зенит»?
Победой «Локомотива»
32.1%
Результативной ничьей
29.2%
Нулевой ничьей
5.6%
Победой «Зенита»
33.1%
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи




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