«Крылья Советов» — «Тамбов»: составы команд
28 сентября 2019, 12:57
Cтали известны составы «Крыльев Советов» и «Тамбова» на матч 11-го тура РПЛ.
«Крылья Советов»: Рыжиков, Чернов, Анюков, Комбаров, Карпов, Гацкан, Зиньковский, Мияйлович, Антон, Кабутов, Соболев.
Запасные — Овсянников, Лысцов, Якуба, Радонич, Терехов, Гынсарь, Тимофеев, Чичерин, Смирнов, Киселев, Бурлак, Канунников.
«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Тетрашвили, Обухов, Мелкадзе, Карасев, Грицаенко, Таказов, Осипенко, Ойеволе, Костюков.
Запасные — Сугробов, Кулик, Чернышов, Килин, Мамтов, Олабиран, Аппаев, Мухаммед, Часовских, Муниру.
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Как закончится матч 11-го тура РПЛ «Локомотив» — «Зенит»?
Победой «Локомотива»
32.1%
Результативной ничьей
29.2%
Нулевой ничьей
5.6%
Победой «Зенита»
33.1%
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи
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