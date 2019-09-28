«Крылья Советов» — «Тамбов»: Соболев открыл счет
28 сентября 2019, 15:33
Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев открыл счет в матче 11-го тура РПЛ против «Тамбова».
Он был сбит в чужой штрафной и сам реализовал пенальти, направив мяч под перекладину ворот голкипера «Тамбова» Гиорги Шелии. Это 8-й мяч Соболева в текущем сезоне.
? Александр Соболев забил 8-й гол в сезоне и догнал Элдора Шомуродова в гонке бомбардиров.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 28, 2019
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