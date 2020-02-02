«Крылья Советов» сыграли вничью с брестским «Динамо», Милевский забил гол
2 февраля 2020, 18:52
«Крылья Советов» в товарищеском матче на сборе в Турции сыграли вничью с брестским «Динамо» со счетом 1:1.
На гол Артема Милевского самарцы ответили точным ударом Деяна Радонича.
В составе «Крыльев Советов» дебютировал экс-полузащитник «Оренбурга» Денис Попович.
Товарищеские матчи. Клубы
«Крылья Советов» — «Динамо Брс» — 1:1 (0:1)
Голы: Милевский, 9 (0:1). Радонич, 87 (1:1).
«Крылья Советов»: Овсянников, Чернов, Зеффан (Лысцов, 72), Карпов, Гацкан, Комбаров, Кабутов, Тимофеев (Мияйлович, 31. Попович, 61), Антон, Зиньковский, Радонич.
2 февраля. Белек. Стадион «Спортивный центр Папиллон».
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...