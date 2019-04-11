"Крылья Советов" разгромили "Рубин" в молодежном первенстве

"Крылья Советов" обыграли "Рубин" в матче 23-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги (4:0).

"Крылья Советов" с 36 очками занимает 8-е место в турнирной таблице. "Рубин" с 27-ю баллами располагается на 10-й строчке.

В следующем туре самарский клуб сыграет на выезде с "Динамо", казанский "Рубин" отправится на гостевой матч с "Уралом".

Молодежные команды

23-й тур

"Крылья Советов – мол." (Самара) – "Рубин – мол." (Казань) – 4:0 (2:0)

Голы: Вучичевич, 22 (1:0). Нестеров, 37 (2:0). Босов, 61 (3:0). Голенков, 87 (4:0).

Судья: Ганджаев (Санкт-Петербург).

11 апреля. Самара. Стадион "Металлург".