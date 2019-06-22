"Крылья Советов" поздравили Божовича с 51-летием

"Крылья Советов" поздравили главного тренера команды Миодрага Божовича с 51-летием.

Перед утренней тренировкой специалиста поздравили председатель cовета lиректоров клуба Александр Фетисов, его генеральный директор "Крыльев" Виталий Шашков и вся команда.

Как сообщает пресс-служба клуба, Божовичу вручили клубный ретро-мяч, памятную футболку с номером 51 и праздничный зелено-бело-синий торт с поздравлением на сербском языке.

Тренер возглавил самарцев по ходу сезона-2018/19 после увольнения Андрея Тихонова. Под его руководством "Крылья Советов" заняли 13-е место в таблице, но в стыковых матчах за место в РПЛ победили "Нижний Новгород" (3:1, 0:1). В июне было принято решение оставить его на посту главного тренера команды.

Божович работает в России с 2008 года (с перерывом). Ранее он возглавлял "Амкар", "Москву", "Динамо", "Ростов", "Локомотив" и "Арсенал". С ростовской командой он выиграл Кубок России в 2014 году.