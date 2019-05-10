"Крылья Советов" полностью погасили долг перед Тихоновым

Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков сообщил "СЭ", что клуб полностью погасил задолженность перед бывшим главным тренером команды Андреем Тихоновым.

– Рассчитались ли перед Андреем Тихоновым?

– Да, уже полностью рассчитались.

Тихонов подтвердил, что долг перед ним закрыт. "Да, передо мной рассчитались, претензий больше нет", – сказал специалист "СЭ".

Тихонов возглавлял волжан с июня 2017 года. В начале октября 2018 года он покинул пост главного тренера, на котором его сменил черногорец Миодраг Божович.

Как сообщалось ранее, по соглашению о расторжении трудового договора, клуб должен был выплатить зарплату за три оставшихся месяца по контракту Тихонова, однако руководство "Крыльев" этого не сделало. После этого тренер подал иск в палату по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС). В марте РФС обязал "Крылья" выплатить Тихонову долги, а также проценты за задержку оплаты задолженности. (Арман Мкртчян)