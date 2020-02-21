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«Крылья Советов» подписали хавбека сборной Ирака

21 февраля 2020, 21:46
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Иракский полузащитник Сафаа Хади Абдулла Аль-Фураиджи подписал контракт с «Крыльями Советов», информирует сайт клуба. Соглашение рассчитано на два с половиной года. Новичок самарцев будет заявлен как Сафаа под седьмым номером.

В «Крылья Советов» игрок перешел из багдадского клуба «Аль-Шорта». Этот клуб является чемпионом иракской премьер-лиги-2018/19.

Сафаа также является игроком национальной сборной Ирака. На его счету 26 игр.

Хади станет первым представителем Ирака, который будет выступать в РПЛ.

«Сочи» ждет чемпиона мира, Глушенков — в «Крыльях». Окно в РПЛ закрывается. Онлайн

Дополнительная информация:

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?17921

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