«Крылья Советов» планируют провести в Испании четыре контрольных матча

На заключительном учебно-тренировочном сборе в Испании «Крылья Советов» планируют провести четыре товарищеских матча, об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Самарцы проведет по две игры в день разными составами. 16 февраля соперниками «Крыльев» станут «Далянь Ифан» и «Краснодар», а 22 февраля — «Торпедо» и «Стремсгодсет». Сбор в Испании пройдет с 13 февраля по 22 февраля.