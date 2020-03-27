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«Крылья Советов» перенесли начало тренировок на 7 апреля

27 марта 2020, 18:21
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Руководством «Крыльев Советов» совместно с медицинским штабом клуба было принято решение продлить паузу в тренировочном процессе команды, сообщает официальный сайт самарцев. Футболисты могут приступить к занятиям 7 апреля.

Такое решение было принято в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой. Иностранные футболисты «Крыльев» находятся в Самаре. Все игроки команды соблюдают рекомендации по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Также футболисты поддерживают физическую форму индивидуально.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 537 808 человек. Умерших — 24127, выздоровевших — 123 312. В России на данный момент 1036 случаев заражения. Основные очаги заражения: США, Китай, Италия, Испания, Германия, Франция и Иран.

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Дополнительная информация:

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?18012

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