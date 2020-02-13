РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Крылья Советов» отправились в Испанию на третий сбор

13 февраля 2020, 08:17
Теги:

Футболисты «Крыльев Советов» отправились на третий сбор, сообщает официальный Twitter команды.

Заключительный сбор пройдет в Малаге до 22 февраля. Самарцы проведут четыре товарищеские встречи с китайским «Далянь Ифан» и «Краснодаром» (оба матча 16 февраля), а также с «Торпедо» и норвежским «Стремсгодсетом» (оба матча 22 февраля).

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир