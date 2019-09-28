«Крылья Советов» обыграли «Тамбов». Григорян остался без подарка в день рождения

«Крылья Советов» обыграли «Тамбов» (2:0) в матче 11-го тура чемпионата России.

Счет в матче с пенальти на 73 минуте открыл нападающий Александр Соболев, а уже через минуту полузащитник Максим Канунников удвоил преимущество самарцев.

В следующем туре «Крылья Советов» на выезде сыграют с «Сочи, а «Тамбов» — с «Рубином».

Чемпионат России. Премьер-лига

11-й тур

«Крылья Советов» (Самара) — «Тамбов» — 2:0 (0:0)

Голы: Соболев, 72 — с пенальти (1:0). Канунников, 74 (2:0).

«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков, Чернов, Карпов, Комбаров, Кабутов (Канунников, 67), Гацкан (Радонич, 66), Антон (Тимофеев, 81), Мияйлович, Зиньковский, Соболев.

«Тамбов»: Шелия, Рыбин (Килин, 46), Ойеволе, Грицаенко, Осипенко (Аппаев, 80), Таказов, Мелкадзе, Тетрашвили, Карасев, Костюков (Чернышов, 79), Обухов.

Предупреждения: Тетрашвили, 7. Рыбин, 37. Антон, 39. Анюков, 45+2. Карасев, 47. Чернов, 53. Мелкадзе, 53. Кабутов, 65. Ойеволе, 70. Таказов, 71. Карпов, 76. Грицаенко, 87.

Судьи: Иванов (Ростов-на-Дону). Шаламберидзе (Москва), Стипиди (Краснодар).

28 сентября. Самара. Стадион «Самара Арена».

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