"Крылья Советов" - "Нижний Новгород": гости реализовали пенальти

"Нижний Новгород" вышел вперед в ответном стыковом матче за место в премьер-лиге против "Крыльев Советов". На 45-й минуте пенальти реализовал хавбек Даниил Фомин. Первая встреча между этими командами завершилась гостевой победой "Крыльев" со счетом 3:1.

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