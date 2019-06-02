17:45 2 июня | Футбол — РПЛ

"Крылья Советов" - "Нижний Новгород": гости реализовали пенальти

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"Нижний Новгород" вышел вперед в ответном стыковом матче за место в премьер-лиге против "Крыльев Советов". На 45-й минуте пенальти реализовал хавбек Даниил Фомин. Первая встреча между этими командами завершилась гостевой победой "Крыльев" со счетом 3:1. 

 

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