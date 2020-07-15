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«Крылья Советов» — «Краснодар»: Комбаров, Глушенков, Петров и Фернандеш выйдут с первых минут

15 июля 2020, 16:15
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Стали известны составы «Крыльев Советов» и «Краснодара» на матч 29-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча пройдет в Самаре и начнется в 18:00 мск.

«Крылья Советов»: Фролов, Комбаров, Лысцов, Чернов, Чичерин, Кабутов, Зиньковский, Антон, Тимофеев, Глушенков, Радонич.

Запасные: Рыжиков, Якуба, Хади, Попович, Смирнов, Голенков, Киселев, Молчанов.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Сорокин, Газинский, Рамирес, Олссон, Кайо, Уткин, Фернандеш, Вандерсон, Берг.

Запасные: Адамов, Фьолусон, Мартынович, Кабелла, Жигулев, Черников, Сергеев, Кутовой, Сулейманов.

Крылья Советов — Краснодар

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