В матче 29-го тура Тинькофф чемпионата России против «Крылья Советов» — «Краснодар» гол хозяев был отменен с помощью ВАР.

Полузащитник Максим Глушенков реализовал выход один на один на 67-й минуте, но гол после подсказки видеоарбитров был отменен. Судьи зафиксировали офсайд. Счет остался прежним — 0:0.