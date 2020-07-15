«Крылья Советов» — «Краснодар»: Гол Глушенкова отменен из-за офсайда
15 июля 2020, 19:37
В матче 29-го тура Тинькофф чемпионата России против «Крылья Советов» — «Краснодар» гол хозяев был отменен с помощью ВАР.
Полузащитник Максим Глушенков реализовал выход один на один на 67-й минуте, но гол после подсказки видеоарбитров был отменен. Судьи зафиксировали офсайд. Счет остался прежним — 0:0.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 29-й тур. «Локомотив» — ЦСКА и другие матчи
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