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«Крылья» сдали тест на коронавирус

19 мая 2020, 17:02
Тренировка &quot;Крыльев Советов&quot;. Фото Официальный сайт "Крыльев"
Тренировка &quot;Крыльев Советов&quot;. Фото Официальный сайт "Крыльев"
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Футболисты, тренерский штаб и персонал «Крыльев Советов» сдали тест на коронавирус, сообщает официальный сайт клуба. Результаты тестов, которые были сданы почти всеми игроками, находящимися в России, будут готовы через 2 дня.

По итогам тестов будет принято решение о начале индивидуальных тренировок.

В настоящее время решается вопрос о возвращении в Россию иностранных футболистов «Крыльев» и трех тренеров — Миодрага Божовича, Войо Чалова и Милорада Байовича. Другие иностранные футболисты, Сафаа Хади и Мехди Зеффан во время паузы в чемпионате находились в Самаре.

Ранее РФС огласил дату возобновления сезона РПЛ, прерванного из-за пандемии коронавируса. Первые игры после паузы должны быть сыграны 21 июня.

Дополнительная информация:

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?18060

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