«Крылья» разгромили юрмальский «Спартак», Соболев не забил

«Крылья Советов» разгромили «Спартак» из Юрмалы в первом контрольном матче 2020 года — 4:1. Лидер атак самарцев Александр Соболев не смог отличиться и получил желтую карточку на 37-й минуте. Этой зимой к нему проявляет интерес ряд клубов.

Контрольный матч

«Крылья Советов» (Россия) — «Спартак» (Латвия) — 4:1 (1:1)

Голы: Радонич, 9 (1:0). Адам, 30 (1:1). Голенков, 49 (2:1). Молчанов, 64 (3:1). Анюков, 87 (4:1).

«Крылья Советов»: Овсянников (Рыжиков, 46), Полуяхтов (Анюков, 46), Лысцов (Бурлак, 46), Карпов (Чернов, 46), Кабутов (Гынсарь, 31. Молчанов, 61), Тимофеев (Гацкан, 46), Антон (Якуба, 46), Комбаров (Зиньковский, 46), Терехов (Киселев, 46), Иванов (Соболев, 31. Инджия, 61), Радонич (Голенков, 46).

Предупреждения у «Крыльев»: Тимофеев, 21. Соболев, 37. Полуяхтов, 45. Гынсарь, 81.

21 января. Белек (Турция)