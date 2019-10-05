«Крылья» обыграли «Сочи», Соболев оформил дубль и возглавил гонку бомбардиров

«Крылья Советов» обыграли «Сочи» в матче 12-го тура премьер-лиги — 2:0. Дубль оформил нападающий самарцев Александр Соболев. Он возглавил гонку бомбардиров с 10 мячами, на 1 гол обогнав Элдора Шомуродова из «Ростова».

Соболев мог оформить и хет-трик, но в середине второго тайма не реализовал пенальти.

Накануне в британских СМИ появилась информация об интересе к форварду самарцев со стороны «Манчестер Юнайтед».

В таблице РПЛ «Крылья» поднялись на 10-е место, покинув зону «стыков». «Сочи», напротив, опустился на 13-ю строчку, выводяющую в стыковые матчи.

Чемпионат России

Премьер-лига

12-й тур

«Сочи» — «Крылья Советов» (Самара) — 0:2 (0:1)

Голы: Соболев, 4 (0:1). Соболев, 69 (0:2).

Нереализованный пенальти: Соболев, 62 (вратарь)

«Сочи»: Джанаев, Калугин, Миладинович, Мевля, Кудряшов, Померко (Лагатор, 50), Цаллагов, Нобоа, Мостовой (Карапетян, 59), Бурмистров (Полоз, 66), А.Заболотный.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков (Чичерин, 76), Карпов, Чернов, Комбаров, Канунников (Терехов, 83), Гацкан, Антон (Радонич, 87), Мияйлович, Зиньковский, Соболев.

Предупреждения: Померко, 21. Мияйлович, 22. Соболев, 34. Лагатор, 51. Кудряшов, 67. Цаллагов, 76.

Судьи: Матюнин. Березнов (оба — Москва), Воронцов (Ярославль).

5 октября. Сочи. Стадион «Фишт».

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