«Крылья» намерены пригласить Мамаева

По информации «СЭ», самарские «Крылья Советов» намерены пригласить полузащитника Павла Мамаева.

30-летний полузащитник завтра выходит из заключения по УДО, и, вероятно, и, расторгнув контракт с «Краснодаром» (он заканчивается в декабре), станет свободным агентом. Но, по всей видимости, заявить его за новый клуб до зимнего трансферного окна не удастся, и, если игрок согласится на вариант с Самарой, до декабря он будет только тренироваться с новой командой. А заявка произойдет уже в январе. (Сергей Егоров, Дмитрий Зимин)