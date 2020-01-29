«Крылья» могут подписать защитника сборной Алжира

Защитник Мехди Зеффан в ближайшее время станет игроком «Крыльев Советов», утверждает L'Equipe. 27-летний футболист подпишет с самарцами контракт до 31 декабря 2021 года.

Защитник сборной Алжира с лета находится в статусе свободного агента после истечения срока соглашения с «Ренном». Ранее он также выступал за «Лион».

В составе «Ренна» Зеффан выиграл в 2019 году Кубок Франции, а со сборной Алжира выиграл Кубок африканских наций.