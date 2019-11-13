«Крылья» и «Рубин» строго наказаны за драку между болельщиками обоих клубов

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц огласил штрафные санкции по итогам матча 15-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Рубин» (0:0).

— Делегат матча записал, что была допущена массовая драка между болельщиками команд, — начал Григорьянц. — По решению координационного штаба, в район конфликта были введены сотрудники ОМОН и ЧОП, конфликт был локализован за 7 минут. Кроме того, на стадионе произошел смертельный случай — умер стюард. У нас есть медицинское заключение, из которого ясно, что смерть не связана с конфликтом болельщиков. Не подтвердилась информация о том, что сотрудник КРС вывихнул плечо. Российский футбольный союз выступает за то, чтобы на стадионе поддерживался порядок, чтобы службы соблюдали безопасность.

Поскольку произошел такой инцидент, премьер-лига направила в Самару комиссию. По мнению КДК, премьер-лига грамотно и оперативно сработала, представив справки и видео абсолютн всех эпизодов. КДК установил факты необеспечения безопасности со стороны организатора, то есть, «Крыльев». Также, комитет установил неправомерные действия со стороны фанатов обеих команд, которые были спровоцированы болельщиками самарской команды. Были задержаны 11 болельщиков — 4 фаната «Крыльев» и 7 фанатов «Рубина», многие из них получили как административные наказания, так и запреты на посещение стадиона на 1 год. Болельщик, сорвавший баннер «Рубина», получил арест на трое суток и запрет на посещение стадиона сроком на год.

Решение КДК: за скандирование оскорбительных выражений «Крылья» оштрафованы на 20 тысяч рублей, «Рубин» — на 30 тысяч. Член тренерского штаба «Рубина» Роман Шаронов лично оштрафован на 30 тысяч рублей за то, что покидал техническую зону. За необеспечение безопасности, поставившее под угрозу безопасность лиц, находящихся на стадионе, «Крылья Советов» оштрафованы на 200 тысяч рублей. Кроме того, КДК условно обязал «Крылья» провести один домашний матч на нейтральном поле в другом городе. Клуб предупрежден, что, в случае повторения инцидента, мы применим более строгие санкции. За неправомерные действия зрителей, направленные на возбуждение вражды, «Крылья» оштрафованы на 300 тысяч рублей. За аналогичное нарушение, но без возбуждения вражды, «Рубин» получил штраф в 200 тысяч рублей. (Иван Торопцев)

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр