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Крыховяк — игрок месяца в «Локомотиве» пятый раз за сезон

20 марта 2020, 20:00
Гжегож Крыховяк. Фото ФК «Локомотив»
Гжегож Крыховяк. Фото ФК «Локомотив»
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Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк назван лучшим игроком клуба по итогам марта. В трех матчах месяца поляк отметился голом и результативной передачей. За него проголосовали 5605 болельщиков (69,5 процента).

В тройку вошли также Гильерме (940 голосов, 11,6 процента) и Станислав Магкеев (682 голоса, 8,4 процента). Далее расположились Алексей Миранчук (651 голос, 8 процентов) и Рифат Жемалетдинов (187 голосов, 2,3 процента).

Крыховяк завоевывает титул игрока месяца в пятый раз за сезон из шести.

Дополнительная информация:

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/22015

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