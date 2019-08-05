Крутейший гол Деспотовича в матче "Ахмат" - "Оренбург". Он забил ударом через себя

Нападающий "Оренбурга" Джордже Деспотович забил гол на 64-й минуте матча 4-го тура РПЛ с "Ахматом". 27-летний сербский футболист отправил мяч в сетку ворот хозяев ударом через себя.
Деспотович забил с 11 метров, находясь в штрафной площади соперника, после передачи хавбека Сергея Терехова.
💪🏻 Невероятный гол Джордже Деспотовича!— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 5, 2019
📺 #АхматОренбург на #МАТЧПРЕМЬЕР
📱 МАТЧ! Клуб
💻 https://t.co/yH9Ux8Qm1rhttps://t.co/EdZo244oSa
"СЭ" проводит текстовую трансляцию матча 4-го тура "Ахмат" - "Оренбург".
Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, итоги сезона-2018/19, расписание матчей чемпионата-2019/2020
Опрос
Кто выиграет чемпионат России по футболу-2019/2020?
Загрузка...