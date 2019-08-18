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Круговой улетает из Уфы. Но куда?

18 августа 2019, 16:45
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За 15 минут до начала матча 6-го тура чемпионата России между «Уфой» и «Ростовом» защитник Данил Круговой был замечен в местном аэропорту, информирует prosportstory.ru.

Пресс-служба «Уфы», за которую выступает 21-летний футболист, воздержалась от комментариев, ограничившись одной фразой: «Завтра все узнаете».

Ранее Круговой отметил, что пока не определился, где продолжить карьеру — в ЦСКА или «Зените».

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, что в свое время уфимский клуб приобрел Кругового у «Зенита» за 12 миллионов рублей. Сейчас «Уфа» планирует выручить за трансфер 21-летнего защитника в 10 раз больше.

Дополнительная информация

https://www.prosportstory.ru/post/%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%83%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D0%B7-%D1%83%D1%84%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B

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