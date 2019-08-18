Круговой улетает из Уфы. Но куда?
18 августа 2019, 16:45
За 15 минут до начала матча 6-го тура чемпионата России между «Уфой» и «Ростовом» защитник Данил Круговой был замечен в местном аэропорту, информирует prosportstory.ru.
Пресс-служба «Уфы», за которую выступает 21-летний футболист, воздержалась от комментариев, ограничившись одной фразой: «Завтра все узнаете».
Ранее Круговой отметил, что пока не определился, где продолжить карьеру — в ЦСКА или «Зените».
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, что в свое время уфимский клуб приобрел Кругового у «Зенита» за 12 миллионов рублей. Сейчас «Уфа» планирует выручить за трансфер 21-летнего защитника в 10 раз больше.
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Локо» и другие матчи