Круговой считает академию «Зенита» лучшей в России
28 декабря 2020, 17:38
Защитник «Зенита» Даниил Круговой считает академию питерского клуба лучшей в России.
«Что значит появление воспитанников «Зенита» в основе? У каждого из нас свой путь, своя карьера, но в любом случае то, что в клуб возвращаются воспитанники академии, не может не радовать наших болельщиков. Я прошел все ее ступени и для меня она — номер один в России», — цитирует Кругового официальный сайт клуба.
В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ 22-летний Круговой провел 13 матчей, в которых отдал три результативные передачи.
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2020-12-28-danil-krugovoy-gazprom-akademiya-dlya-menya-nomer-odin-v-rossii.htm
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