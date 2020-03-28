Круговой объяснил, почему хочет жить в другой стране

Защитник «Зенита» Данил Круговой, выступающий на правах аренды за «Уфу», на своей странице Instagram в истории объяснил, почему утвердительно ответил на вопрос о желании жить в другой стране.

«Приятно, что вы внимательно следите за моими сторисами. На вопрос, хотел бы я жить в другой стране, ответил утвердительно, потому что у меня, как у любого футболиста, есть мечты и амбиции. Я рад, что защищаю цвета молодежной сборной России. И буду делать все, чтобы защищать цвета национальной. Всем спасибо, берегите себя!», — сказал Круговой.