РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Круговой объяснил, почему хочет жить в другой стране

01:26
Данил Круговой. Фото Instagram
Данил Круговой. Фото Instagram
Теги:

Защитник «Зенита» Данил Круговой, выступающий на правах аренды за «Уфу», на своей странице Instagram в истории объяснил, почему утвердительно ответил на вопрос о желании жить в другой стране.

«Приятно, что вы внимательно следите за моими сторисами. На вопрос, хотел бы я жить в другой стране, ответил утвердительно, потому что у меня, как у любого футболиста, есть мечты и амбиции. Я рад, что защищаю цвета молодежной сборной России. И буду делать все, чтобы защищать цвета национальной. Всем спасибо, берегите себя!», — сказал Круговой.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
29
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир