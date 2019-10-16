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Кристоффер Олссон: «Себальос сказал мне, чтобы я не вел себя, как Месси»

16 октября 2019, 19:11
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Полузащитник «Краснодара» и сборной Швеции Кристоффер Олссон рассказал, о чем говорил с полузащитником команды Испании Даниелем Себальосом во время матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

— Он сказал мне прекратить вести себя, как Месси. Не помню, что я сказал в ответ. Мне показалось это немного странным. Я не понял, что он на самом деле имел в виду, — приводит слова Ольссона The Sun.

Встреча завершилась со счетом 1;1. Испания ушла от поражения благодаря голу Родриго на 90+2-й минуте встречи.

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