Кристоффер Олссон: «Себальос сказал мне, чтобы я не вел себя, как Месси»

Полузащитник «Краснодара» и сборной Швеции Кристоффер Олссон рассказал, о чем говорил с полузащитником команды Испании Даниелем Себальосом во время матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

— Он сказал мне прекратить вести себя, как Месси. Не помню, что я сказал в ответ. Мне показалось это немного странным. Я не понял, что он на самом деле имел в виду, — приводит слова Ольссона The Sun.

Встреча завершилась со счетом 1;1. Испания ушла от поражения благодаря голу Родриго на 90+2-й минуте встречи.