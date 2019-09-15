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Кристиян Бистрович — о голе «Тамбову»: «Со мной такого раньше не бывало»

15 сентября 2019, 23:28
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Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович рассказал о своем голе в матче 9-го тура чемпионата России против «Тамбова» (2:0).

— Был угловой. Они выбили мяч, и я в касание пробил — гол. Это просто фантастика. Со мной такого раньше не бывало, — рассказал Бистрович в интервью клубному каналу армейцев.

Но я в последнее время много отрабатываю удары. Очень приятно забить. Просто ударил и смотрел, куда летит мяч.

Каждая игра в чемпионате Россия тяжелая. Все соперники хорошо обороняются, и мы знаем, что нам будет сложно в каждом матче. Просто нужно терпеть и контролировать мяч.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=wBJKkv98m-c

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