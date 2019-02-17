Кристиян Бистрович: "ЦСКА будет готов к матчу с "Арсеналом" на 120 процентов"

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович заявил, что его команда будет готова к матчу 18-го тура премьер-лиги против "Арсенала" на 120 процентов. 20-летний хорват добавил, что не показал свой лучший футбол в товарищеской игре с "Ньюкаслом" (1:1) из-за усталости.

- Нам было тяжело, очень сложный матч. "Ньюкасл" - агрессивная команда, они сыграли в 22 человека, полностью поменяли состав в перерыве, - сказал Бистрович в интервью клубной пресс-службе. - Мы сильно устали, опускали ошибки. Будем работать с максимальной отдачей, чтобы подойти к весенней части сезона в хорошей форме.

Мои кондиции уже достаточно хорошие, но, как я сказал, усталость есть. Во многом из-за нее не удалось показать свой лучший футбол. Рассчитываю добрать форму за то время, которое осталось до официальных матчей.

Игра с "Арсеналом"? Мы будем свежими, готовность будет даже не сто, а все сто двадцать процентов.

В текущем сезоне Бистрович провел 13 матчей за ЦСКА, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Армейцы занимают 3-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 30 очков после 17 туров.

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