На YouTube-канале "Зенита" опубликован свежий выпуск передачи "Туктамышева+". Вторым гостем фигуристки Елизаветы Туктамышевой​ стал эквадорский полузащитник клуба Кристиан Нобоа.

В десятиминутном выпуске фигуристка и футболист пообщались о жизни, о еде и лишнем весе и о русском языке Нобоа. Также эквадорец ответил на вопрос, кто для него топ-3 самых сексуальных спортсменок.

– Какие вопросы... Хорошо, на третьем месте – Мария Шарапова. Второе – теннисистка Мартина Хингис. Первое место, даже не знаю.

– Я так понимаю, ты мой показательный номер не видел?

​– Я не смотрю фигурное катание, вживую никогда не видел. Ходил только на хоккей.

– Мы обменяемся контактами и я тебя позову на соревнования.

– Тогда Туктамышева – первое место, – ответил Нобоа.